Метеоролог рассказала о погоде в столичном регионе в июне

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода установится в Москве и области в июне.

В большинстве российских регионов погода в июне будет близка к климатической норме, рассказала она в беседе с «Российской газетой».

В Москве ночью +10...+15 °С, днём — +20...+25 °С. Но, как предупреждает синоптик, в июне ещё возможны заморозки — до 0 °С в ночные часы. Днём — +10...+15 °С.

Первая половина нынешней недели в столичном регионе ожидается прохладной. Потеплеет во второй половине, а к выходным будет уже +26 °С.

Заморозки 1 и 2 июня могут быть в Ярославской, Тверской и Ивановской областях, уточнила Людмила Паршина.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в беседе с URA.RU предупредила о похолодании в Свердловской области.