Роскомнадзор потребовал снять ограничения с эфира передачи «60 минут» на YouTube

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC снять все ограничения с видеозаписи эфира передачи «60 минут» от 31 мая, размещённой на официальном канале телепередачи на YouTube. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи эфира передачи «60 минут» от 31 мая», — говорится в сообщении.

Как уточняется, администрация YouTube ограничила доступ к записи эфира российского общественно-политического ток-шоу «60 минут», размещённой на официальном канале телепередачи.

«В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью Sputnik France с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом.