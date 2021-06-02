Роскомнадзор потребовал снять ограничения с эфира передачи «60 минут» на YouTube

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Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC снять все ограничения с видеозаписи эфира передачи «60 минут» от 31 мая, размещённой на официальном канале телепередачи на YouTube. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с эфира передачи «60 минут» на YouTube
  • Reuters

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи эфира передачи «60 минут» от 31 мая», — говорится в сообщении.

Как уточняется, администрация YouTube ограничила доступ к записи эфира российского общественно-политического ток-шоу «60 минут», размещённой на официальном канале телепередачи. 

«В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью Sputnik France с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом.

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