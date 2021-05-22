Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видео Sputnik на YouTube

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Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи интервью Sputnik France с французским специалистом в области нейронаук Идриссом Аберканом.
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видео Sputnik на YouTube
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения», — говорится в заявлении.

В Роскомнадзоре предупредили, что игнорирование предупреждения повлечёт наложение административного штрафа до 1 млн рублей, а при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафов увеличится до 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что материал, который был размещён на канале Sputnik France на YouTube, был заблокирован администрацией видеохостинга. В интервью освещались проблемы, связанные с распространением COVID-19 во Франции.

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