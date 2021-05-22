Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видео Sputnik на YouTube
- Reuters
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения», — говорится в заявлении.
В Роскомнадзоре предупредили, что игнорирование предупреждения повлечёт наложение административного штрафа до 1 млн рублей, а при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафов увеличится до 3 млн рублей.
Ранее стало известно, что материал, который был размещён на канале Sputnik France на YouTube, был заблокирован администрацией видеохостинга. В интервью освещались проблемы, связанные с распространением COVID-19 во Франции.