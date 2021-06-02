Шнуров высказался о цензурировании контента в интернете

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров на полях ПМЭФ в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказал своё мнение по поводу цензурирования контента в интернете в России.

«Я думаю, что оно (цензурирование. — RT) обречено на провал. Поскольку за всем интернетом не уследишь. Есть даркнет, есть много всяких лазеек, есть возможности Telegram — как тут цензурировать?» — заявил он.

В качестве примера он привёл ситуацию с запретом мата в интернете. По его словам, после принятия соответствующих законодательных норм «на следующий день уровень мата подскочил в три раза».

«Творческому человеку любое ограничение полезно. Когда у тебя есть две краски и тебе нужно передать вечерний закат, то может появиться какое-то новое и нетривиальное прочтение живописи и, в частности, пейзажа. Но для обывателя, конечно, цензура — это не очень хорошо», — добавил Шнуров.

Музыкант также выразил сомнение по поводу возможности блокировки YouTube в России из-за того, что платформа банит или продвигает какой-либо контент в связи со своими политическими убеждениями.

«Сейчас YouTube блокировать вряд ли получится. Я думаю, что надо создавать конкурентное преимущество на русских площадках», — сказал он, предложив как вариант платить больше денег за рекламу.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видео Sputnik на YouTube.