Екатерина Мизулина оценила заявление Милохина о регулировании TikTok

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Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала заявление тиктокера Дани Милохина о том, что никто не может регулировать TikTok.
Екатерина Мизулина оценила заявление Милохина о регулировании TikTok
  • @danya_milokhin
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«Это позиция достаточно посредственная и легкомысленная, потому что, если он считает, что сам TikTok не управляет контентом, он очень глубоко ошибается. Мы видим это на целом ряде примеров по целому ряду различных вирусных акций, которые на этой платформе проходили», — заявила Мизулина в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, необходимость фильтрации контента в TikTok вызвана негативным влиянием платформы на общественное сознание.

«Российское государство занимается тем, чтобы ограничить распространение разного рода запрещённого, опасного контента, в том числе и в детской среде», — отметила Мизулина.

Она добавила, что позиция регулирования деятельности соцсетей или распространения запрещённого контента на этих платформах — не только российская.

«Этот вопрос обсуждают все страны мира, включая и США, и Великобританию, и Германию, и Австралию», — сказала эксперт.

Ранее Милохин заявил, что TikTok — это свободное пространство, где «ты можешь снимать всё, что хочешь, всё, что считаешь интересным».

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