Сергей Паук Троицкий назвал Моргенштерна гением

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Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий в эфире радио «Комсомольская правда» высказался о творчестве рэп-исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна).
Сергей Паук Троицкий назвал Моргенштерна гением
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Моргенштерн — это гений, как и Шнур, как и Высоцкий в своём направлении. Просто он утёр нос всей этой идиотской рэп-культуре, всей этой попсе своей крутизной, мощью, блеском, талантом, огнём, вдохновением», — заявил Троицкий в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что организация направила обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России касательно пропаганды наркотических веществ в новых песнях рэп-исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна).

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин рассказал RT, что в отношении творчества его подзащитного было проведено несколько экспертиз. 

Подробнее — в материале RT.

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