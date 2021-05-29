Сергей Паук Троицкий назвал Моргенштерна гением

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий в эфире радио «Комсомольская правда» высказался о творчестве рэп-исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна).

«Моргенштерн — это гений, как и Шнур, как и Высоцкий в своём направлении. Просто он утёр нос всей этой идиотской рэп-культуре, всей этой попсе своей крутизной, мощью, блеском, талантом, огнём, вдохновением», — заявил Троицкий в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что организация направила обращение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России касательно пропаганды наркотических веществ в новых песнях рэп-исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна).

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин рассказал RT, что в отношении творчества его подзащитного было проведено несколько экспертиз.

Подробнее — в материале RT.