Эколог рассказал об опасности пластика для природы

Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко в беседе с RT рассказал об опасностях пластика для окружающей среды.

«Самая главная проблема пластика заключается в том, что он долго разлагается — вернее, не разлагается вообще. Пластик разделяется на частицы микропластика, а они, в свою очередь, ужасны тем, что не подлежат фильтрации», — отметил Рыбальченко.

В качестве примера он привёл обычный брошенный на улице пакет, который с течением времени теряет форму и якобы разлагается.

«Однако на самом деле с ним ничего не происходит. Маленькие кусочки пластика теряют связь друг с другом, попадая в почву, ручьи и так далее... Этот микропластик впоследствии включается в пищевые цепочки животных, оказывается в строительном материале у растений, его находят даже в бутылках с питьевой водой», — объяснил эксперт.

Ещё одной проблемой, по словам специалиста, является то, что пластиковые упаковки составляют около 80% мусора в классическом мусорном контейнере.

«Значит ли это, что пластик нужно запретить совсем? Конечно, нет. По-хорошему, пластик прекрасно перерабатывается, начиная от грубой переработки — в строительные материалы, и заканчивая переработкой пластика в новые товарные продукты. Но есть виды пластика, которые переработке не подлежат... Целый ряд пластиков однозначно нужно запрещать, и вырабатывать лишь те виды, которые переработать можно», — добавил Рыбальченко.

Также, по его мнению, в настоящее время существует необходимость стимулировать российскую промышленность к тому, чтобы она начала создавать новейшие биопластики.

Кроме того, было бы разумно иметь в обороте несколько видов пластиков, «по каждому из которых понятно, как их переработать, — это гораздо технологичнее и удобнее», считает специалист.

«Самое главное — ни в коем случае не допустить, чтобы пластики сжигались, иначе нам всем придётся дышать диоксинами и фуранами из труб», — заключил Рыбальченко.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.