Спасатели предупредили о граде и усилении ветра до 23 м/с в Тюменской области

Спасатели предупредили о непогоде в Тюменской области в среду, 26 мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Днём на юге региона местами возможны сильные дожди, грозы, град. Ветер усилится до 18—23 м/с.

В ведомстве призвали не оставлять детей без присмотра. Также рекомендуется ограничить выход на улицу в случае усиления ветра.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.