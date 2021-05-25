Эксперт дал рекомендации по безопасному катанию на велосипеде

Изобретатель Игорь Баронас дал рекомендации по безопасному катанию на велосипеде.

Об этом сообщает Nation News.

По его словам, принято считать, что велоспорт негативно сказывается на коленях и спине, но, как он отметил, нет ни одного вида спорта, который только положительно влиял бы на здоровье.

«На каждом современном велосипеде есть переключение передач. Чтобы минимизировать нагрузку на колени, можно ездить на маленькой передаче», — заявил он на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По его словам, также есть специальные сиденья со спинкой для минимизации нагрузки на спину.

Как считает Баронас, экстремальный спорт, связанный с велосипедом, — это другое дело, и там есть риск упасть и получить травму.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заработали 350 сервисов проката велосипедов. Они расположены в 29 округах региона.