Диетолог дала рекомендации по похудению

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, при какой температуре организму легче худеть.

«Рекомендуется, чтобы температура в офисе была не выше +25 °С. Если в помещении будет теплее, наш организм начнёт лениться — и метаболизм замедлится. А когда температура ниже +18 °С, организм тратит энергию на обогрев, соответственно, человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно», — сказала Елена Соломатина в беседе с радиостанцией Sputnik.

Она также отметила, что в случае с температурой тела всё наоборот: когда у человека повышается температура, ускоряется и обмен веществ. Это происходит благодаря тироксину — гормону, выделяемому щитовидной железой.

В жаркую погоду вес также может уменьшиться, но не за счёт жиросжигания, а из-за потоотделения, добавила врач-диетолог.

Ранее врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева в беседе с информагентством URA.RU. призвала использовать защитный крем в летний период.