В группе «Бурановские бабушки» оценили выступление певицы Manizha на Евровидение

Художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в беседе с RT оценила итоги Евровидения-2021.

«Конечно, хотелось бы повыше (результат.— RT). Хотя бы не ниже нас, «Бурановских бабушек». Очень переживала. Номер, конечно, очень яркий, очень оригинальный. Конечно, хотелось бы, чтобы место выше было, а самое главное, чего хотелось бы, — чтобы первое место было. Ведь давно у нас не было первого места. Мне кажется, что политика всё-таки туда вмешивается... Номер шикарный, певица отличная», — рассказала Прокопьева.

Она отметила, что, когда она увидела первое выступление, Manizha ей не понравилась.

«Сейчас уже несколько раз посмотрела, какие-то тонкости вижу, какие-то нюансы могу оценить. Номер-то изменился, поэтому отношение к этому номеру совершенно другое сейчас. Конечно, ждала большего результата», — пояснила Прокопьева.

Ранее в Роттердаме прошёл финал Евровидения-2021.

Россию на песенном конкурсе представляла исполнительница Manizha с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Артистка заняла девятое место.

Победителем конкурса стал итальянский коллектив Måneskin. Второе место досталось Франции, а третье — Швейцарии.