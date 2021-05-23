Мария Кац прокомментировала итоги Евровидения-2021

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Анастасия Румянцева
Певица Мария Кац, которая в 1994 году впервые представила Россию на Евровидении, в разговоре с RT прокомментировала итоги Евровидения-2021.
Мария Кац прокомментировала итоги Евровидения-2021
  • © Reuters

«Итальянцы мне категорически не понравились. Мне очень понравился швейцарец. Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант. Он был достоин первого места, неспроста он был при голосовании на первом месте. Только уже зрительское жюри изменило этот расклад… Мне очень понравилась Исландия — и за чувство юмора, и за невероятное сценическое обаяние», — пояснила исполнительница.

По её словам, результат Manizha можно считать абсолютно заслуженным.

«Мы в десятке. Замечательное выступление. Молодец девочка!» — заключила Кац.

Ранее в Роттердаме прошёл финал Евровидения-2021.

Россию на песенном конкурсе представляла исполнительница Manizha с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Артистка заняла девятое место.

Победителем конкурса стал итальянский коллектив Måneskin. Второе место досталось Франции, а третье — Швейцарии. 

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