Названы все финалисты «Евровидения»
- Reuters
Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте организатора.
Конкуренцию им составят уже проявившие себя лидеры первого полуфинала: Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
Отмечается, что автоматически в финал проходят страна-хозяйка конкурса этого года — Нидерланды, а также исполнители из Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции.
Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала вероятных победителей Евровидения.