Названы все финалисты «Евровидения»

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Артисты из Албании, Болгарии, Молдавии, Сербии, Греции, Финляндии Португалии, Исландии, Швейцарии и Сан-Марино прошли в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2021».
Названы все финалисты «Евровидения»
  • Reuters

Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте организатора.

Конкуренцию им составят уже проявившие себя лидеры первого полуфинала: Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Отмечается, что автоматически в финал проходят страна-хозяйка конкурса этого года — Нидерланды, а также исполнители из Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции.

Ранее музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала вероятных победителей Евровидения.

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