Яна Рудковская назвала вероятных победителей Евровидения

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в беседе с RT перечислила своих фаворитов на Евровидении-2021 и вероятных победителей песенного конкурса в этом году.

«Я посмотрела всех участников. Мне очень, очень понравилась мальтийка — я изначально говорила о том, что она крутая, — я знаю её ещё с Детского Евровидения. Мне, конечно же, крайне понравилась француженка, потому что это действительно что-то новое. Она очень искренняя, очень чистая», — заявила Рудковская.

Она подчеркнула, что тренды Евровидения очень сильно изменились: на конкурсе скорее выстрелит либо что-то очень сильное, либо модное и драйвовое.

«Поэтому у меня три фаворита. На первое место я всё-таки по-прежнему ставлю француженку, потому что считаю её такой новой Эдит Пиаф современности. На втором месте, пожалуй, мальтийка. Это мощь. Это против правил, это super-size размер. Это девушка с потрясающим стилем вокала, с бешеной энергетикой. И дальше, конечно же, итальянская рок-группа — модная, стильная», — отметила продюсер.

По словам Рудковской, все её друзья-иностранцы, эксперты Евровидения из Голландии, Германии, Франции и Италии, полагают, что выиграет итальянская группа.

«Потому что давно не выигрывал рок. Это как Lordi в 2006 году, когда был Дима с очень красивой искренней балладой Never Let You Go. И все думали, что же выиграет: нечто искреннее, как Билан, или Lordi — такое протестное голосование на Евровидении. Выиграло протестное голосование. Хотя Дима Билан в тот момент приехал как победитель», — подчеркнула продюсер.

Она пояснила, что в этом году победитель песенного конкурса также неочевиден.

«Будет интересно. Выиграет super-size девушка без комплексов с потрясающим вокалом и энергетикой (бешеной энергетикой, как сказал мой муж)? Или выиграет что-то искреннее, как Билан в 2006 году, француженка? Ну или будет протестное голосование за модную группу (вся молодёжь просто в восторге полном от них). У меня три фаворита, я однозначно знаю, что первое, второе и третье места — за ними. А как уже они распределятся — это мы посмотрим», — сказала Рудковская.

Она добавила, что Маниже Сангин не хватило сильной песни.

«Если был бы другой трек — 100% это была бы тройка... Десятка — это точно, потому что, ещё раз говорю, конкурс слабый, особо смотреть не на кого. На мой взгляд, ошибка в песне. Потому что сама Manizha как представительница — просто шикарный выбор», — заключила продюсер.

Ранее сообщалось, что российская исполнительница Manizha с песней Russian Woman вышла в финал Евровидения-2021.