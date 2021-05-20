Азиза прокомментировала выступление Manizha на Евровидении

Певица Азиза прокомментировала выступление Manizha на песенном конкурсе «Евровидение».

«Мне понравились только народные вставки. Только народные стилизованные костюмы у солистки, когда она в начале выходит. Стилизация под народные русские кокошники. И всё», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

По её мнению, Manizha не войдёт в первую тройку. Азиза также отметила, что «Евровидение» — это конкурс песни, а композиция исполнительницы, представляющей Россию, — проигрышная.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.