Азиза прокомментировала выступление Manizha на Евровидении

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Певица Азиза прокомментировала выступление Manizha на песенном конкурсе «Евровидение».
Азиза прокомментировала выступление Manizha на Евровидении
  • Reuters

«Мне понравились только народные вставки. Только народные стилизованные костюмы у солистки, когда она в начале выходит. Стилизация под народные русские кокошники. И всё», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

По её мнению, Manizha не войдёт в первую тройку. Азиза также отметила, что «Евровидение» — это конкурс песни, а композиция исполнительницы, представляющей Россию, — проигрышная.

Ранее ведущая Яна Чурикова в беседе с URA.RU прокомментировала участие Manizha в Евровидении.

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