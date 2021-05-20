Лесной пожар под Екатеринбургом локализован

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Площадь пожара в Южном лесном парке под Екатеринбургом увеличилась до 100 га. По данным на 19 мая, пожар охватил 60 га. Возгорание произошло на трёх участках. В настоящее время пожар локализован.
Лесной пожар под Екатеринбургом локализован
  • © РИА Новости / Наталья Горшкова

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Возгорание произошло на трёх участках. Пожар локализован.

По итогам прокурорской проверки, внесены представления в адрес руководства дирекции лесных парков и Уральской базы авиационной охраны лесов.

«Ввиду ненадлежащей профилактики правил пожарной безопасности», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Свердловской области прокомментировали ситуацию с пожаром в Южном лесном парке Екатеринбурга.

Также портал RIA56 сообщал, что в 22 районах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности.

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