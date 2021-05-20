Лесной пожар под Екатеринбургом локализован
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Возгорание произошло на трёх участках. Пожар локализован.
По итогам прокурорской проверки, внесены представления в адрес руководства дирекции лесных парков и Уральской базы авиационной охраны лесов.
«Ввиду ненадлежащей профилактики правил пожарной безопасности», — уточнили в ведомстве.
Ранее в Свердловской области прокомментировали ситуацию с пожаром в Южном лесном парке Екатеринбурга.
Также портал RIA56 сообщал, что в 22 районах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности.