Лесной пожар под Екатеринбургом локализован

Площадь пожара в Южном лесном парке под Екатеринбургом увеличилась до 100 га. По данным на 19 мая, пожар охватил 60 га. Возгорание произошло на трёх участках. В настоящее время пожар локализован.

© РИА Новости / Наталья Горшкова