В 22 районах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
С 18 мая пятый класс пожарной опасности действует в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Бугуруслане; районы: Соль-Илецкий, Сорочинский, Кувандыкский, Абдулинский, Оренбургский, Шарлыкский, Илекский, Акбулакский, Первомайский, Беляевский, Новосергиевский, Бугурусланский, Асекеевский, Бузулукский, Домбаровский, Новоорский, Тюльганский, Кваркенский.
На территории Светлинского района по-прежнему действует четвёртый класс пожарной опасности.
По сообщениям информагентства URA.RU, в Пермском крае ввели запрет на пребывание граждан в лесах с 17 по 23 мая.