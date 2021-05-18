В 22 районах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности

МЧС информирует о введении пятого класса пожарной опасности на территории 22 муниципальных образований Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56.

С 18 мая пятый класс пожарной опасности действует в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Бугуруслане; районы: Соль-Илецкий, Сорочинский, Кувандыкский, Абдулинский, Оренбургский, Шарлыкский, Илекский, Акбулакский, Первомайский, Беляевский, Новосергиевский, Бугурусланский, Асекеевский, Бузулукский, Домбаровский, Новоорский, Тюльганский, Кваркенский.

На территории Светлинского района по-прежнему действует четвёртый класс пожарной опасности.

По сообщениям информагентства URA.RU, в Пермском крае ввели запрет на пребывание граждан в лесах с 17 по 23 мая.