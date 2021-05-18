В 22 районах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности

Короткая ссылка
МЧС информирует о введении пятого класса пожарной опасности на территории 22 муниципальных образований Оренбургской области.
В 22 районах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

С 18 мая пятый класс пожарной опасности действует в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Бугуруслане; районы: Соль-Илецкий, Сорочинский, Кувандыкский, Абдулинский, Оренбургский, Шарлыкский, Илекский, Акбулакский, Первомайский, Беляевский, Новосергиевский, Бугурусланский, Асекеевский, Бузулукский, Домбаровский, Новоорский, Тюльганский, Кваркенский.

На территории Светлинского района по-прежнему действует четвёртый класс пожарной опасности.

По сообщениям информагентства URA.RU, в Пермском крае ввели запрет на пребывание граждан в лесах с 17 по 23 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить