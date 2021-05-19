В Свердловской области прокомментировали ситуацию с пожаром в Южном лесном парке Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова к месту тушения пожара в Южном лесном парке Екатеринбурга.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной департамент информационной политики правительства.

«В 12 часов в Южном лесном парке Екатеринбурга локализован лесной пожар на площади 60 га. На тушении продолжают работать 28 лесных пожарных Уральской базы авиационной охраны лесов и восемь единиц техники», — заявил Кузнецов.

Ранее RIA56 сообщало, что в 22 районах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности.