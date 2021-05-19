Manizha прошла в финал «Евровидения»
- globallookpress.com
В финал конкурса также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.
Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран — участниц полуфинала.
Ранее сообщалось, что Manizha выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней Russian Woman.
На сцене Manizha была одета в платье из лоскутов, которые, как ранее сообщалось, прислали из разных уголков России.
В кульминации выступления на экранах появилось множество видеозаписей с подпевающими исполнительнице женщинами, из которых была составлена надпись Russian Woman.