Manizha прошла в финал «Евровидения»

Представительница России Manizha прошла в финал конкурса «Евровидение».

В финал конкурса также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран — участниц полуфинала.

Ранее сообщалось, что Manizha выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней Russian Woman.

На сцене Manizha была одета в платье из лоскутов, которые, как ранее сообщалось, прислали из разных уголков России.

В кульминации выступления на экранах появилось множество видеозаписей с подпевающими исполнительнице женщинами, из которых была составлена надпись Russian Woman.