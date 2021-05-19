Manizha прошла в финал «Евровидения»

Короткая ссылка
Представительница России Manizha прошла в финал конкурса «Евровидение».
Manizha прошла в финал «Евровидения»
  • globallookpress.com

В финал конкурса также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Результат определился по итогам голосования жюри и телезрителей стран — участниц полуфинала.

Ранее сообщалось, что Manizha выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней Russian Woman.

На сцене Manizha была одета в платье из лоскутов, которые, как ранее сообщалось, прислали из разных уголков России. 

В кульминации выступления на экранах появилось множество видеозаписей с подпевающими исполнительнице женщинами, из которых была составлена надпись Russian Woman.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить