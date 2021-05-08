Manizha провела первую репетицию в Роттердаме

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Представительница России на конкурсе «Евровидение-2021» Manizha провела первую репетицию на арене Ahoy в Роттердаме, где будет проходить конкурс.
Manizha провела первую репетицию в Роттердаме
  • © Пресс-служба Первого канала

Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

На сцене Manizha была одета в платье из лоскутков, которые прислали из разных уголков России. Ещё одним важным компонентом номера станет видеоряд с участием российских женщин, которые подпевают артистке, — среди них Ида Галич, Чулпан Хаматова, Татьяна Буланова, Александра Бортич, Нюта Федермессер и другие.

Видеозапись с репетиции доступна на официальном YouTube-канале Евровидения.

С песней «Русская женщина» Manizha выступит в первом полуфинале, который состоится 18 мая. Финал конкурса запланирован на 22 мая. В России прямая трансляция мероприятия пройдёт по Первому каналу.

Ранее стало известно, что представительница России будет участвовать в первом полуфинале «Евровидения».

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