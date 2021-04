«На наличие признаков возбуждения ненависти»: что известно о возможной проверке песни участницы Евровидения от России

Следственный комитет начал проверку песни Russian Woman («Русская женщина»), с которой певица Manizha будет представлять Россию на грядущем Евровидении. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник. Композицию проверяют на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды. Песенный конкурс пройдёт в Роттердаме во второй половине мая. Участниками шоу в этом году стали артисты из 39 стран. Из-за пандемии коронавируса организаторами предусмотрен ряд ограничений как для исполнителей, так и для гостей Евровидения.

Следственный комитет России начал проверку песни Russian Woman («Русская женщина»), с которой певица Манижа Сангин (Manizha) будет представлять страну на Евровидении-2021. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что проверка инициирована после обращения АНО «Ветеранские вести».

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи «Русская женщина», — заявил источник.

В марте организация направила жалобу на имя председателя СК Александра Бастрыкина. Заявитель утверждал, что сценический номер Манижи якобы унижает достоинство русских женщин и нарушает национальное согласие. Тогда же ТАСС, ссылаясь на источники, сообщал, что проведение проверки вряд ли возможно, так как очевидно отсутствие признаков противоправной деятельности.

65-й песенный конкурс «Евровидение» пройдёт в мае в Роттердаме на арене Ahoy. На 18-е и 20 мая запланированы первый и второй полуфиналы соответственно. Финальный концерт состоится 22 мая.

Первое после начала пандемии Евровидение проведут в очном формате.

«Суть духа и традиций песенного конкурса «Евровидение» в том, чтобы объединять Европу на одной сцене, и мы по-прежнему твёрдо намерены этого достичь в мае в Роттердаме», — отметил руководитель конкурса Мартин Эстердаль.

Всем конкурсантам и другим специалистам, причастным к проведению шоу, надо будет соблюдать ряд установленных организаторами мер безопасности. Так, прибывшим в Роттердам из-за границы рекомендуется непосредственно перед вылетом в Нидерланды пройти пятидневный карантин. Кроме того, гости должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета. В Роттердаме им также регулярно предстоит проходить тестирование. В случае, если вирус обнаружат у участника, он будет вынужден изолироваться, а на концертах могут включить запись его музыкального номера.

Конкурсантам Евровидения придётся проводить всё время в отелях — исключение составляют лишь репетиции, выступления и некоторые мероприятия в рамках шоу.

«Наша цель ясна: не допустить распространения вируса во время мероприятия. Если тест у кого-то даёт положительный результат, в силу вступает протокол изоляции, мы направляем соответствующим инстанциям данные мониторинга и отслеживания (контактов. — RT) и по необходимости принимаем дополнительные меры. Если в результате участник не сможет выступить, будет использована резервная запись», — сказал Ситсе Баккер, исполнительный продюсер конкурса 2021 года.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в начале апреля Европейский вещательный союз объявил, что допускает присутствие зрителей на Евровидении. Как отметил Мартин Эстердаль, организаторы рассмотрят все доступные на сегодняшний день варианты и в ближайшие недели предоставят более подробную информацию о порядке проведения мероприятий.

Как сообщает Голландская вещательная ассоциация, на каждом концерте одновременно смогут присутствовать не более 3500 зрителей, что примерно в два раза меньше ожидаемого в прошлом году числа.

Участниками Евровидения в этом году станут конкурсанты из 39 стран. Согласно правилам шоу, представители Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, а также страны, проводящей конкурс (в данном случае — Нидерландов), проходят в финал автоматически, минуя предыдущие отборочные этапы. Остальным предстоит побороться за дальнейшее участие в шоу в полуфиналах.

Согласно подсчётам букмекерских контор, в этом году больше всего шансов на победу у мальтийской певицы Дестини Чукуньере, которая представит композицию Je Me Casse. Вероятность того, что она займёт первое место, оценивается в 18%. Ранее артистка выиграла детский песенный конкурс «Евровидение» с песней Not My Soul.

Шансы на победу Гжона Мухарремая из Швейцарии составляют 13%. Артист выступит с лирической композицией Tout l‘Univers. Он же должен был представлять страну на Евровидении в прошлом году.

Также в числе наиболее явных претендентов на победу (12%), по мнению букмекеров, оказалась французская певица Барбара Прави. Она представит песню Voila, вдохновлённую творчеством таких музыкантов, как Жак Брель и Эдит Пиаф.

С вероятностью в 7% на Евровидении победит Виктория Георгиева из Болгарии с песней Growing Up is Getting Old. Артистка была одним из фаворитов конкурса в прошлом году до его отмены. Тогда она планировала представить композицию Tears Getting Sober. При выборе песни для будущего конкурса команда Виктории учитывала мнения слушателей со всего мира.

В пятёрку наиболее вероятных претендентов на победу (с вероятностью в 6%) вошла и итальянская рок-группа Måneskin с зажигательной композицией Zitti E Buoni. Ранее музыканты участвовали в местном шоу талантов X Factor и стали лауреатами 71-го фестиваля в Сан-Ремо.

Также букмекеры оценили шансы на победу шведского певца конголезского происхождения Туссе с песней Voices. Над ней работали в том числе авторы, приложившие руку к созданию ряда композиций для участников конкурса Melodifestivalen. Его лауреат традиционно представляет Швецию на Евровидении.

Вероятность победы представителей Исландии и Литвы составляет 4%.

От Исландии в Роттердам отправится поп-группа Gagnamagnið, возглавляемая певцом Дади Фрейром Петурссоном. Артисты участвовали в отборе на конкурс в 2017 году, а также должны были представить страну на Евровидении-2020. Для конкурса 2021 года они выбрали песню 10 Years.

Литовская поп-рок-группа The Roop также не в первый раз борется за участие в Евровидении. В прошлом году их шансы на победу с песней On Fire оценивались гораздо выше — в 11%. На этот раз они представят новую композицию под названием Discoteque.

С равной вероятностью в 3% победу на конкурсе 2021 года могут одержать музыканты из Сан-Марино, Норвегии и с Кипра.

Сан-Марино представит итальянская певица Сенит с песней в жанре поп Adrenalina. Артистка уже участвовала в Евровидении в 2011 году, однако не смогла выйти в финал.

Дебютный альбом норвежского музыканта и автора песен, выступающего под псевдонимом Tix, в 2016 году занял второе место в местном чарте. По итогам прошлого года артист признан самым популярным музыкантом на Spotify среди своих соотечественников. На Евровидении он выступит с песней Fallen Angel — англоязычной версией его трека Ut Av Mørket.

Кипр на конкурсе представит греческая певица Елена Цагрину с композицией El Diablo. Ранее артистка выпустила множество хитов в составе группы OtherView. Уже несколько лет она занимается сольной карьерой. Певица участвовала во многих греческих и кипрских музыкальных шоу и сотрудничала с известными музыкантами.

В начале марта стало известно, что от России на Евровидение-2021 поедет певица таджикского происхождения Manizha с композицией Russian Woman. Известие о выборе артистки в качестве конкурсантки вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Одни пользователи сочли номер Manizha интересным, но в то же время слишком самобытным и не подходящим для Евровидения. Другие выступили с более резкой критикой в отношении песни и самой певицы.

Букмекеры оценивают шансы Manizha на победу в 2%. При этом её клип на конкурсную песню на официальном YouTube-канале Евровидения стал самым просматриваемым видео среди роликов, представленных участниками этого года. К настоящему моменту его посмотрели более 7,2 млн раз.