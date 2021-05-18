Manizha выступила на «Евровидении» в Роттердаме

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RT
Представительница России Manizha выступила в первом полуфинале Евровидения-2021 с песней Russian Woman.
Manizha выступила на «Евровидении» в Роттердаме
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

В России прямую трансляцию конкурса ведёт Первый канал.

На сцене Manizha была одета в платье из лоскутов, которые, как ранее сообщалось, прислали из разных уголков России. 

В кульминации выступления на экранах появилось множество видеозаписей с подпевающими исполнительнице женщинами, из которых была составлена надпись Russian Woman.

8 мая Manizha провела первую репетицию на арене Ahoy в Роттердаме.

Ранее сообщение о выборе певицы Manizha с песней Russian Woman в качестве представителя России на Евровидении-2021 вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Одни пользователи сочли номер артистки интересным, но в то же время слишком самобытным и не подходящим для Евровидения. Другие выступили с более резкой критикой в отношении песни и самой певицы.

Подробнее — в материале RT.

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