Manizha выступила на «Евровидении» в Роттердаме
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
В России прямую трансляцию конкурса ведёт Первый канал.
На сцене Manizha была одета в платье из лоскутов, которые, как ранее сообщалось, прислали из разных уголков России.
В кульминации выступления на экранах появилось множество видеозаписей с подпевающими исполнительнице женщинами, из которых была составлена надпись Russian Woman.
8 мая Manizha провела первую репетицию на арене Ahoy в Роттердаме.
Ранее сообщение о выборе певицы Manizha с песней Russian Woman в качестве представителя России на Евровидении-2021 вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Одни пользователи сочли номер артистки интересным, но в то же время слишком самобытным и не подходящим для Евровидения. Другие выступили с более резкой критикой в отношении песни и самой певицы.
Подробнее — в материале RT.