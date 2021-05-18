Эксперт рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России

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Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России.
Эксперт рассказал о причинах лесных пожаров в регионах России
  • Pixabay

«Сейчас летняя температура +30 °С — немножко высоковато для мая месяца. Это такие температурные аномалии. К сожалению, леса не могут быстро подстроиться», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, сосны и ели, например, выросли в той климатической зоне, когда они были ещё семенами, а глобальное потепление делает климат более жарким и сухим.

«И поэтому лесные пожары стали таким бедствием стихийным», — сказал Карнаухов.

Ранее RIA56 сообщало, что в 22 районах Оренбургской области объявлен пятый класс пожарной опасности.

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