«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

В Москве в понедельник, 17 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары до +30 °С, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

Предупреждение о сильной жаре будет действовать в столице с 11:00 до 18:00 17 мая.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра порывами до 15 м/c.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице на текущей неделе ожидается рекордная за 124 года жара.

Директор Уральского института кардиологии, член президиума Российского кардиологического общества Ян Габинский в беседе с URA.RU дал советы по поддержанию здоровья в жару.