Тамбовская область примет участие в акции «Ночь музеев»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Культурные учреждения подготовили экскурсии, квесты, мастер-классы, творческие встречи. Главная тема — «Больше, чем музей».
Среди участников — Тамбовский областной краеведческий музей, Дом-музей Г.В. Чичерина, Музей истории медицины.
Также стало известно, что во время «Ночи музеев» в Самаре будет работать 50 локаций. В частности, бесплатно можно посетить Музей истории города Самары, Центр-музей Владимира Высоцкого, Музей археологии, передаёт ФАН.
В театре оперы и балета будет работать выставка театральных костюмов.
Ранее сообщалось, что более 250 мероприятий пройдёт в Москве в рамках акции «Ночь музеев».