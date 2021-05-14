Тамбовская область примет участие в акции «Ночь музеев»

Тамбовская область присоединится к акции «Ночь музеев» в субботу, 15 мая.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Культурные учреждения подготовили экскурсии, квесты, мастер-классы, творческие встречи. Главная тема — «Больше, чем музей».

Среди участников — Тамбовский областной краеведческий музей, Дом-музей Г.В. Чичерина, Музей истории медицины.

Также стало известно, что во время «Ночи музеев» в Самаре будет работать 50 локаций. В частности, бесплатно можно посетить Музей истории города Самары, Центр-музей Владимира Высоцкого, Музей археологии, передаёт ФАН.

В театре оперы и балета будет работать выставка театральных костюмов.

Ранее сообщалось, что более 250 мероприятий пройдёт в Москве в рамках акции «Ночь музеев».