Тамбовская область примет участие в акции «Ночь музеев»

Короткая ссылка
Тамбовская область присоединится к акции «Ночь музеев» в субботу, 15 мая.
Тамбовская область примет участие в акции «Ночь музеев»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Культурные учреждения подготовили экскурсии, квесты, мастер-классы, творческие встречи. Главная тема — «Больше, чем музей».

Среди участников — Тамбовский областной краеведческий музей, Дом-музей Г.В. Чичерина, Музей истории медицины.

Также стало известно, что во время «Ночи музеев» в Самаре будет работать 50 локаций. В частности, бесплатно можно посетить Музей истории города Самары, Центр-музей Владимира Высоцкого, Музей археологии, передаёт ФАН.

В театре оперы и балета будет работать выставка театральных костюмов.

Ранее сообщалось, что более 250 мероприятий пройдёт в Москве в рамках акции «Ночь музеев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить