Более 250 мероприятий пройдёт в Москве в рамках акции «Ночь музеев»

В Москве подготовлено более 250 бесплатных мероприятий на 70 площадках в рамках культурной акции «Ночь музеев». В этом году акция пройдёт 15 мая.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Попасть на открытие выставок, посетить концерты, спектакли, мастер-классы, лекции и экскурсии смогут все желающие», — говорится в сообщении.

Мероприятия будут проходить в городских, федеральных и частных музеях, театрах, галереях и библиотеках. Тема акции этого года — «Музеи и будущее».

Ранее стала известна программа «Ночи музеев» в Волгограде.