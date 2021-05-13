Более 250 мероприятий пройдёт в Москве в рамках акции «Ночь музеев»

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В Москве подготовлено более 250 бесплатных мероприятий на 70 площадках в рамках культурной акции «Ночь музеев». В этом году акция пройдёт 15 мая.
Более 250 мероприятий пройдёт в Москве в рамках акции «Ночь музеев»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Попасть на открытие выставок, посетить концерты, спектакли, мастер-классы, лекции и экскурсии смогут все желающие», — говорится в сообщении.

Мероприятия будут проходить в городских, федеральных и частных музеях, театрах, галереях и библиотеках. Тема акции этого года — «Музеи и будущее».

Ранее стала известна программа «Ночи музеев» в Волгограде.

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