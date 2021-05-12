Объявлена программа «Ночи музеев» в Волгограде

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Стала известна программа «Ночи музеев» в Волгограде. Акция пройдёт в субботу, 15 мая.
Объявлена программа «Ночи музеев» в Волгограде
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

В частности, в музее-заповеднике «Сталинградская битва» состоится викторина «Путь к Победе». Также запланирована онлайн-экскурсия по панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».

Кроме того, участником акции станет музей-заповедник «Владивостокская крепость» в Приморском крае, передаёт vostokmedia.com.

«Жители и гости города соберутся на площадке Форта №1, чтобы полюбоваться прекрасным, познакомиться с удивительным и увидеть красоту в привычном», — отметили в пресс-службе музея.

Ранее сообщалось, что все музейные учреждения Севастополя примут участие в единой программе Ночи музеев 15 мая.

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