Музеи ВДНХ примут участие в акции «Ночь музеев»

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Музеи ВДНХ примут участие в акции «Ночь музеев» в субботу, 15 мая.
Музеи ВДНХ примут участие в акции «Ночь музеев»
  • © Е. Самарина / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу выставки.

Для посетителей будут доступны экспозиции центров «Слово» и «Космонавтика и авиация». Также можно попасть в музей ВДНХ и комплекс «Буран».

Тематические программы разработали «Москвариум» и Музей кино.

С 18:00 до 20:00 по ВДНХ состоятся обзорные экскурсии.

Также стало известно, что Приморская краевая картинная галерея примет участие в «Ночи музеев» 22 мая, передаёт vostokmedia.com.

«В этом году «Ночь музеев» полностью посвящена звукам в музее и проходит под девизом «Искусство в звуке», — отметили в выставочном комплексе. Там добавили, что такой выбор сделан неслучайно, поскольку важно подчеркнуть, насколько разнообразна палитра музыки в музейной жизни.

Ранее сообщалось, что более 250 мероприятий пройдёт в Москве в рамках акции «Ночь музеев».

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