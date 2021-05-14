Музеи ВДНХ примут участие в акции «Ночь музеев»
- © Е. Самарина / Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу выставки.
Для посетителей будут доступны экспозиции центров «Слово» и «Космонавтика и авиация». Также можно попасть в музей ВДНХ и комплекс «Буран».
Тематические программы разработали «Москвариум» и Музей кино.
С 18:00 до 20:00 по ВДНХ состоятся обзорные экскурсии.
Также стало известно, что Приморская краевая картинная галерея примет участие в «Ночи музеев» 22 мая, передаёт vostokmedia.com.
«В этом году «Ночь музеев» полностью посвящена звукам в музее и проходит под девизом «Искусство в звуке», — отметили в выставочном комплексе. Там добавили, что такой выбор сделан неслучайно, поскольку важно подчеркнуть, насколько разнообразна палитра музыки в музейной жизни.
Ранее сообщалось, что более 250 мероприятий пройдёт в Москве в рамках акции «Ночь музеев».