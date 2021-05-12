Архитектор Либескинд рассказал о проекте «Мечты о свободе» в Новой Третьяковке

Архитектор Даниэль Либескинд рассказал о международном проекте «Мечты о свободе. Романтизм в Германии и России» в Новой Третьяковке, разработанном в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена.

«Мистические пейзажи Каспара Фридриха, живопись Александра Иванова, работы Карла Маркса о революции появляются примерно в одно время. Каким образом — мы не совсем понимаем сегодня. Мы не понимаем, потому что мы результат той романтической эпохи. Мы все из неё вышли. Поэтому мечты о свободе романтиков так отзываются в нашем сердце», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, он понял, насколько близки русские и немецкие романтики, мыслители: если не смотреть на этикетки, то сложно догадаться, русским или немецким художником написан тот или иной пейзаж.

«И конечно, очень сильное впечатление оставляет центр лабиринта, где рядом сконцентрированы работы Карла Густава Каруса, Каспара Давида Фридриха и Александра Иванова, Алексея Венецианова. Для меня откровением оказалась перекличка мотивов, тем, сюжетов в их живописи», — отметил Либескинд.

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.