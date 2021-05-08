В МЧС предупредили об опасности формирования смерчей над Чёрным морем
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
По прогнозу, появление смерчей вероятно 9 и 10 мая на участке Магри — Весёлое, на территории Сочи.
В ближайшие двое суток ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и грозы, передаёт «Юга.ру» со ссылкой на краснодарский Гидрометцентр.
9 мая во многих районах прогнозируется сильный дождь с ветром 6—11 м/с, местами порывы 13—18 м/с, в отдельных районах до 20 м/с.
Ранее сообщалось, что в 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели особый противопожарный режим из-за жары +30 °С.