В МЧС предупредили об опасности формирования смерчей над Чёрным морем

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В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили об опасности формирования смерчей над Чёрным морем.
В МЧС предупредили об опасности формирования смерчей над Чёрным морем
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

По прогнозу, появление смерчей вероятно 9 и 10 мая на участке Магри — Весёлое, на территории Сочи.

В ближайшие двое суток ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и грозы, передаёт «Юга.ру» со ссылкой на краснодарский Гидрометцентр.

9 мая во многих районах прогнозируется сильный дождь с ветром 6—11 м/с, местами порывы 13—18 м/с, в отдельных районах до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что в 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели особый противопожарный режим из-за жары +30 °С.

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