В ряде муниципалитетов ХМАО ввели особый режим из-за жары +30 °С

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В 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели особый противопожарный режим из-за жары +30 °С.
В ряде муниципалитетов ХМАО ввели особый режим из-за жары +30 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В частности, речь идёт о Югорске, Лангепасе, Когалыме, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургутском районе.

Как напомнили в ведомстве, на время действия особого режима запрещено разводить костры на территории дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха.

Спасатели, силовики и общественники будут патрулировать места отдыха и лесопарковые зоны. Нарушителям грозят штрафы.

Ранее климатолог старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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