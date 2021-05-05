В ряде муниципалитетов ХМАО ввели особый режим из-за жары +30 °С
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
В частности, речь идёт о Югорске, Лангепасе, Когалыме, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургутском районе.
Как напомнили в ведомстве, на время действия особого режима запрещено разводить костры на территории дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха.
Спасатели, силовики и общественники будут патрулировать места отдыха и лесопарковые зоны. Нарушителям грозят штрафы.
Ранее климатолог старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.