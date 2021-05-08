В Тюменской области продлили противопожарный режим

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил противопожарный режим в регионе до 31 мая.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Гражданам запрещается посещение лесов (за исключением тех граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, и охотников), разведение костров, сжигание травы и мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ», — говорится в постановлении.

Предприятиям и организациям нельзя проводить пожароопасные работы, в том числе сельскохозяйственные палы и сжигание мусора.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 19 апреля, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что в 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели особый противопожарный режим из-за жары +30 °С.