Синоптик рассказал о погоде 9 мая в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ожидать москвичам и гостям столицы 9 мая.

«В воскресенье ночью и в первой половине дня сохранится вероятность пасмурной погоды с короткими дождями. Только во второй половине дня погода возьмёт курс на улучшение, и к вечеру появятся просветы. Поэтому, что касается утренних часов, на момент проведения парада погода будет оставаться сложной... Как раз в период с 09:00 до 11:00 ожидается облачность 7—10 баллов и высота нижней границы облачности от 400 до 900 м. То есть почти сплошное пасмурное небо. Это сложные условия для групповых полётов», — рассказал синоптик.

Он отметил, что если авиация, задействованная для рассеивания облачности, «эффективно поработает», то тогда проведение воздушной части парада возможно.

«Что касается температуры, ночью 9 мая +4…+6 °С, а днём +12…+14 °С. На следующей неделе нас ожидает антициклон. Поэтому будет солнечно и без осадков. В понедельник ночью ещё прохладно (+1…+3 °С), а днём уже +16…+18 °С. Во вторник ночью +4…+6 °С, днём +19…+21 °С. Ну а в среду ночью +7…+9 °С, днём +21…+23 °С. То есть к середине следующей недели мы выходим на температурный фон июня месяца», — добавил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в центре европейской части России 9 мая.