Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России в День Победы

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России 9 мая.

«9 мая — такой день, что погода будет улучшаться, причём она будет улучшаться по часам», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, к вечеру 9 мая ожидается «совсем комфортная погода».

Синоптик уточнил, что на погоду будет оказываться активное воздействие утром в День Победы, какое точно — будет известно позднее.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассказал о погоде в Центральной России в майские праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить