Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России в День Победы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской России 9 мая.

«9 мая — такой день, что погода будет улучшаться, причём она будет улучшаться по часам», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, к вечеру 9 мая ожидается «совсем комфортная погода».

Синоптик уточнил, что на погоду будет оказываться активное воздействие утром в День Победы, какое точно — будет известно позднее.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассказал о погоде в Центральной России в майские праздники.