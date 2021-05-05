В Роскачестве дали советы по защите от клещей

Специалисты Роскачества дали советы по защите от клещей.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал организации.

Как отметили эксперты, клещи особенно активны после дождя, они также могут выживать в несвойственных для себя условиях, к примеру в доме и под водой, поэтому не стоит смывать их в водопровод.

На природе желательно брать с собой белую ткань. На поляне, где предполагается отдых, нужно провести тканью по траве: если там окажется хотя бы один клещ, стоит поискать другое место, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области эпидемиолог Елена Бабура.

Со своей стороны, педиатр, аллерголог-иммунолог клиники Kids Екатерина Морозова отметила, что меры профилактики необходимы. На природе рекомендуется находиться в светлой закрытой одежде, использовать спрей и другие средства защиты от клещей. Кроме того, нужно регулярно осматривать себя и близких, выбирать для отдыха сухие открытые поляны.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», санитарный врач, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин рассказал о мерах профилактики клещевого энцефалита.