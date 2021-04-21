Санитарный врач рассказал о мерах профилактики клещевого энцефалита

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Санитарный врач, директор по качеству компании «Доброслав» Николай Дубинин рассказал о мерах профилактики клещевого энцефалита.
Санитарный врач рассказал о мерах профилактики клещевого энцефалита
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил о вакцинации.

«И она крайне рекомендуется при посещении эндемичных регионов. Но для других клещевых инфекций — ИКБ, ГАЧ, МЭЧ — её нет», — сказал Дубинин.

По его словам, также существует неспецифическая профилактика, например, правильно подобранные вещи при походе в лес, осмотр при выходе из леса и на протяжении его посещения, обработка одежды инсектицидными средствами.

Если клещ всё-таки укусил, Дубинин советует извлечь насекомое самостоятельно как можно быстрее, после чего доставить его в лабораторию для определения инфицированности и дальнейшего назначения экстренной профилактики пострадавшему.

В начале апреля газета «Известия» сообщала, что в России в 2021 году от укусов клещей пострадал 181 человек, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

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