Санитарный врач рассказал о мерах профилактики клещевого энцефалита

Санитарный врач, директор по качеству компании «Доброслав» Николай Дубинин рассказал о мерах профилактики клещевого энцефалита.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил о вакцинации.

«И она крайне рекомендуется при посещении эндемичных регионов. Но для других клещевых инфекций — ИКБ, ГАЧ, МЭЧ — её нет», — сказал Дубинин.

По его словам, также существует неспецифическая профилактика, например, правильно подобранные вещи при походе в лес, осмотр при выходе из леса и на протяжении его посещения, обработка одежды инсектицидными средствами.

Если клещ всё-таки укусил, Дубинин советует извлечь насекомое самостоятельно как можно быстрее, после чего доставить его в лабораторию для определения инфицированности и дальнейшего назначения экстренной профилактики пострадавшему.

В начале апреля газета «Известия» сообщала, что в России в 2021 году от укусов клещей пострадал 181 человек, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2020-го.