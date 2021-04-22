Эколог прокомментировал работу по вопросам климата в России

Эколог, председатель Экологической вахты Сахалина Дмитрий Лисицын прокомментировал работу властей России по вопросам климата.

«Россия последние пару лет предпринимает некоторые шаги по реализации климатических задач по предотвращению изменений климата. Главным шагом стало подписание ратификации Парижского соглашения по климату. Это очень здорово», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Лисицын также отметил так называемый сахалинский климатический эксперимент. По его словам, реализуется дорожная карта.

«Суть заключается в том, чтобы на примере одного региона обкатать процесс инвентаризации выбросов и поглощающих возможностей экосистемы», — уточнил он.

Кроме того, эксперт напомнил, что на повестке дня в стране и борьба с глобальным потеплением.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции заявил, что российская сторона приглашает все государства подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.