Эколог прокомментировал работу по вопросам климата в России
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«Россия последние пару лет предпринимает некоторые шаги по реализации климатических задач по предотвращению изменений климата. Главным шагом стало подписание ратификации Парижского соглашения по климату. Это очень здорово», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
Лисицын также отметил так называемый сахалинский климатический эксперимент. По его словам, реализуется дорожная карта.
«Суть заключается в том, чтобы на примере одного региона обкатать процесс инвентаризации выбросов и поглощающих возможностей экосистемы», — уточнил он.
Кроме того, эксперт напомнил, что на повестке дня в стране и борьба с глобальным потеплением.
Ранее президент России Владимир Путин на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции заявил, что российская сторона приглашает все государства подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.