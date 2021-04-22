Синоптики рассказали о непогоде в Челябинской области в конце апреля
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Об этом сообщает URA.RU.
«30 апреля в Челябинске ожидаются сильный дождь и ветер до 20 м/с. Ночью 1 мая возможны заморозки на почве, температура воздуха опустится до -1 ˚С», — заявили эксперты.
По прогнозу, дождливая и ветреная погода будет в течение всего конца апреля. Осадки ожидаются с 24 апреля и продлятся до 4 мая. Днём +8...+15 ˚С, ночью +2...+4 ˚С.
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.