В Приморском крае площадь природных пожаров за сутки выросла в 10 раз
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Отмечается, что в минувшие сутки, 20 апреля, количество и площадь природных пожаров в крае резко увеличились.
«Это связано с сухой и ветреной погодой, а также с безответственным обращением с огнём и созданием умышленных поджогов», — заявили в пресс-службе правительства Приморского края.
Смог окутал Владивосток, в воздухе пахнет гарью. В Примгидромете объяснили, что причиной смога стал дым, идущий от лесных пожаров в районах Приморья и приграничных районах Китая.
По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, юго-запад Приморья относится к разряду регионов с высоким риском природных пожаров.