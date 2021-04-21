В Приморском крае площадь природных пожаров за сутки выросла в 10 раз

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Площадь природных пожаров в Приморье за сутки увеличилась до 4 тыс. га, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регионального правительства.
В Приморском крае площадь природных пожаров за сутки выросла в 10 раз
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Отмечается, что в минувшие сутки, 20 апреля, количество и площадь природных пожаров в крае резко увеличились.

«Это связано с сухой и ветреной погодой, а также с безответственным обращением с огнём и созданием умышленных поджогов», — заявили в пресс-службе правительства Приморского края.

Смог окутал Владивосток, в воздухе пахнет гарью. В Примгидромете объяснили, что причиной смога стал дым, идущий от лесных пожаров в районах Приморья и приграничных районах Китая.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, юго-запад Приморья относится к разряду регионов с высоким риском природных пожаров.

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