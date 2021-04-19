Вильфанд назвал регионы с высоким риском природных пожаров

Четвёртый класс опасности возникновения природных пожаров объявлен на западном побережье Каспийского моря, юге Бурятии и Забайкалья, а также юго-западе Приморья. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря, а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана — там высокая пожарная опасность», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, высокая пожарная опасность объявлена и на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья.

«Высокая — это значит четвёртый класс пожарной опасности», — уточнил синоптик.

Он отметил, что такая ситуация не характерна для середины апреля.

Ранее сообщалось, что число субъектов России, где введён особый противопожарный режим, выросло с трёх до шести