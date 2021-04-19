Вильфанд назвал регионы с высоким риском природных пожаров
«Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря, а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана — там высокая пожарная опасность», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
По его словам, высокая пожарная опасность объявлена и на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья.
«Высокая — это значит четвёртый класс пожарной опасности», — уточнил синоптик.
Он отметил, что такая ситуация не характерна для середины апреля.
Ранее сообщалось, что число субъектов России, где введён особый противопожарный режим, выросло с трёх до шести