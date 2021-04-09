Особый противопожарный режим ввели ещё в трёх субъектах России

Число субъектов России, где введён особый противопожарный режим, выросло с трёх до шести, информирует пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

«Введён ОПР в шести субъектах России: на всей территории Еврейской АО, в одном районе Краснодарского края, в 27 районах Забайкальского края, в четырёх районах Республики Алтай, в 15 районах Амурской области, в одном районе Хабаровского края», — приводит ТАСС сообщение.

По состоянию на 00:00 мск 9 апреля на территории России действовали восемь лесных пожаров на площади 147 га.

Ранее, как сообщало sova.info, особый противопожарный режим будет действовать в Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года.