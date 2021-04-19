Эксперт рассказал о возможном влиянии магнитных бурь на здоровье

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Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН Сергей Богачёв рассказал о возможном влиянии магнитных бурь на здоровье.
Эксперт рассказал о возможном влиянии магнитных бурь на здоровье
  • Pixabay

«Основное влияние магнитных бурь — на технику, включённую в розетку. Происходят скачки электроэнергии. С человеком всё сложнее: его нельзя измерить различными приборами, чтобы оценить воздействие. Однако есть метеочувствительные люди, которые утверждают, что на них действует возмущённая магнитосфера Земли», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, медицинские исследования показывают два варианта влияния переменного магнитного поля — на центральную нервную систему и на характеристики плазмы крови.

Как отметил Богачёв, если организм здоров, то никакого влияния он не получит, а если есть проблемы, то фактор бурь добавит неприятностей.

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