В России за сутки ликвидировали 65 природных пожаров

В России лесопожарные службы за сутки потушили 65 природных пожаров на площади 2377 га.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 2377 га», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

Наибольшая площадь лесных пожаров зафиксирована в Тюменской области, где действовали два лесных пожара на площади примерно 55 га.

Ранее сообщалось, что число субъектов России, где введён особый противопожарный режим, выросло с трёх до шести.