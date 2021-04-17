В России за сутки ликвидировали 65 природных пожаров

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В России лесопожарные службы за сутки потушили 65 природных пожаров на площади 2377 га.
В России за сутки ликвидировали 65 природных пожаров
  • РИА Новости

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 65 лесных пожаров на площади 2377 га», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

Наибольшая площадь лесных пожаров зафиксирована в Тюменской области, где действовали два лесных пожара на площади примерно 55 га.

Ранее сообщалось, что число субъектов России, где введён особый противопожарный режим, выросло с трёх до шести.

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