Иосиф Пригожин поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения

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Продюсер Иосиф Пригожин поздравил певицу Аллу Пугачёву с днём рождения.
Иосиф Пригожин поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Самое главное — это здоровье, всё остальное, как выясняется, ерунда», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, Пугачёва внесла лепту в историю страны как выдающаяся певица, это культовая фигура, на песнях которой выросло не одно поколение.

«Практика показала, что всё, что она сделала с точки зрения музыки и присутствия себя в индустрии, она сделала правильно», — отметил Пригожин.

Он пожелал Пугачёвой счастья, любви и долголетия.

Ранее советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в беседе с ФАН поздравил Пугачёву с днём рождения.

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