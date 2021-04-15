Иосиф Пригожин поздравил Аллу Пугачёву с днём рождения

Продюсер Иосиф Пригожин поздравил певицу Аллу Пугачёву с днём рождения.

«Самое главное — это здоровье, всё остальное, как выясняется, ерунда», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, Пугачёва внесла лепту в историю страны как выдающаяся певица, это культовая фигура, на песнях которой выросло не одно поколение.

«Практика показала, что всё, что она сделала с точки зрения музыки и присутствия себя в индустрии, она сделала правильно», — отметил Пригожин.

Он пожелал Пугачёвой счастья, любви и долголетия.

Ранее советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в беседе с ФАН поздравил Пугачёву с днём рождения.