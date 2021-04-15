Искусствовед рассказала о роли да Винчи в истории

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Искусствовед-исследователь Анастасия Коновалова рассказала о роли Леонардо да Винчи в истории. День рождения художника и учёного отмечается 15 апреля.
Искусствовед рассказала о роли да Винчи в истории
  • Reuters

«Именно он первым создал образ идеального города, первый работал над конным монументом, первым создавал большой алтарный образ. «Мадонна в скалах» — как раз первая из крупноразмерных картин», — заявила Коновалова в беседе с ФАН.

По её словам, сам да Винчи называл себя прежде всего архитектором.

«Самая чарующая, на мой взгляд, его работа — проекты винтовых лестниц. Именно одна такая была создана уже после смерти Леонардо во французском замке Шамбро. Проект да Винчи дошёл до нас в рисунках», — отметила эксперт.

Как добавила Коновалова, лестницу он проектировал, основываясь на принципе полёта насекомых и птиц или винте Архимеда.

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о выставке «Илья Репин: известный и неизвестный». Также в беседе с НСН она подвела первые итоги после возобновления работы.

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