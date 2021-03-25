Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о выставке «Илья Репин: известный и неизвестный», которая откроется 30 марта 2021 года.

«В новой экспозиции займут место ранее не выставлявшиеся картины художника из запасников Третьяковской галереи, Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского и частных коллекций», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, будет представлено более 30 произведений живописи и графики, в основном это поздние работы Репина.

Как отметила Трегулова, особое место займёт раздел, посвящённый истории картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая находится на реставрации с мая 2018 года.

Ранее Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.