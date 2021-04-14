В Пермском крае предупредили о резком похолодании

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Инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов предупредил о резком похолодании в регионе.
В Пермском крае предупредили о резком похолодании
  • РИА Новости

«В Пермь холодный фронт придёт с северных районов края в ночь на пятницу. Это будет первая волна похолодания: днём в пятницу похолодает до +8 °С при северном ветре; в субботу — ночью около 0 °С, днём +8...+13 °С», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в воскресенье ожидается вторая волна, более серьёзная: начнётся вторжение арктического воздуха. На востоке температура может упасть до -10 °С ночью, днём прогнозируется до +2...+4 °С.

Как добавил эксперт, похолодание будет непродолжительным и в понедельник в регион вернётся тёплая погода.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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