Синоптик рассказала об опасности резких перепадов температур в апреле

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погодных условиях в Москве и прокомментировала ситуацию с резким изменением температурного фона в столичном регионе.

«Сегодняшний день, 14 апреля, — последний такой тёплый, с рекордно высокой температурой, в последующие дни погода будет меняться, атмосферное давление станет понижаться. Постепенно к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который уже завтра вечером может отметиться небольшим дождём. 16 апреля погода будет облачной, тоже с небольшим дождём», — рассказала синоптик.

Она пояснила, что резкое повышение температурного фона весной может иметь негативные последствия.

«Эта высокая температура меня не радует, а, скорее, пугает, потому что мы прекрасно понимаем, что в апреле вот такие всплески тепла нехарактерны. На смену всегда приходит волна холода, и есть страх, что этот холод может повредить растения, которые начали вегетировать — ведь природа уже тронулась. К счастью, пока такого не происходит, потому что пока температура воздуха в предстоящие десять дней не будет опускаться до отрицательных значений (и это уже хорошо)», — объяснила специалист.

При этом она отметила, что за периодом повышенной температуры последует приход «правильных» воздушных масс.

«За холодным фронтом к нам придёт порция «правильного» воздуха, не тропического, как сейчас, а полярного, температуры которого будут соответствовать климату. Это значит, что в выходные дни в Москве, хотя уже осадков и не будет, но будет умеренно тепло. В ночные часы +1…+6 °С, дневная температура в субботу +10…+15 °С, в воскресенье на пару градусов теплее... Такая температура всё равно выше климатической нормы, но не на 10 °С, как у нас было вчера и сегодня, а на 1,5—2 °С. Погода войдёт в привычный для неё ритм», — добавила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве побит зафиксированный 59 лет назад температурный рекорд для 14 апреля: в столице воздух прогрелся до +21,5 °C.