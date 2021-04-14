В Москве побит температурный рекорд для 14 апреля

В Москве побит зафиксированный 59 лет назад температурный рекорд для 14 апреля, в столице воздух прогрелся до 21,5 °C.

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«Четырнадцатого апреля температура воздуха достигла 21,5 градуса. Это выше предыдущего рекорда, который составлял 20,8 градуса и был установлен в 1962 году», — цитирует ТАСС главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову. По её словам, точное значение рекорда станет известно вечером. Рекордная температура зафиксирована станцией на ВДНХ. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вследствие значительного снижения влажности в Москве наблюдается эффект «погоды в пустыне».