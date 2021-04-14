Синоптик рассказал об эффекте «погоды в пустыне» в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вследствие значительного снижения влажности в Москве наблюдается эффект «погоды в пустыне».
Синоптик рассказал об эффекте «погоды в пустыне» в Москве
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект «погоды в пустыне», накануне относительная влажность понизилась до 23%», — цитирует РИА Новости заявление синоптика.

Отмечается, что норма составляет 68%.

По его словам, в пустынных Дубае, Кувейте и Эр-Рияде уровень влажности воздуха составляет 13—16%.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве 13 апреля был установлен суточный рекорд температуры воздуха.

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