Синоптик рассказал об эффекте «погоды в пустыне» в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вследствие значительного снижения влажности в Москве наблюдается эффект «погоды в пустыне».

«Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект «погоды в пустыне», накануне относительная влажность понизилась до 23%», — цитирует РИА Новости заявление синоптика.

Отмечается, что норма составляет 68%.

По его словам, в пустынных Дубае, Кувейте и Эр-Рияде уровень влажности воздуха составляет 13—16%.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве 13 апреля был установлен суточный рекорд температуры воздуха.