Синоптик рассказал об эффекте «погоды в пустыне» в Москве
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«Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект «погоды в пустыне», накануне относительная влажность понизилась до 23%», — цитирует РИА Новости заявление синоптика.
Отмечается, что норма составляет 68%.
По его словам, в пустынных Дубае, Кувейте и Эр-Рияде уровень влажности воздуха составляет 13—16%.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве 13 апреля был установлен суточный рекорд температуры воздуха.